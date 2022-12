Niente sfratto e sgombero per il centro Sociale Bruno, Rossato: «Rimane covo di illegalità»

Pubblicità

Niente sfratto o sgombero per il centro sociale Bruno che potrà tranquillamente continuare a portare avanti le proprie attività in lung’Adige.

A confermarlo è stato l’incontro del comitato di sicurezza che riunisce i vertici istituzionali (presidente della provincia e sindaco di Trento) e delle forze dell’ordine.

Anzi, per i ragazzi del Bruno sono arrivati persino attestati di stima da parte del comitato di sicurezza: «Durante gli anni il Centro sociale Bruno si è occupato di attività sociali e questo deve essergli riconosciuto» La grossa novità ha fatto gioire il Bruno che sulla sua pagina social ha parlato di «Restistenza contro il deserto che avanza»

Il nuovo tentativo di iniziare l’iter dello sgombero del Centro Sociale Bruno anche questa volta pare essersi arenato.

I giovani del Centro sociale se la prendono con i consiglieri provinciali Moranduzzo e Rossato: «Quella dei consiglieri Moranduzzo e Rossato – si legge sulla pagina social del Bruno – rappresentanti della destra reazionaria e rancorosa di questo territorio, non è stata però solo un’uscita propagandistica come si poteva ipotizzare, ma un tentativo di determinare i rapporti di forza della giunta provinciale. Se il risultato che tanto ambivano non è arrivato, occorre provare a individuare le motivazioni, riconoscendo quanto abbiamo seminato in questi 16 anni di esistenza, ma anche soffermandosi sulle prospettive del prossimo periodo, sia per stabilizzare questa situazione, sia per individuare i terreni dove produrre trasformazioni sociali».

Sulla decisione della commissione sicurezza è intervenuta ieri in tarda serata Katia Rossato, consigliere di Fratelli d’Italia chiamata in causa dal Centro sociale Bruno. Per lei il centro sociale Bruno rimane un covo di illegalità. E spiega anche il perchè.

«Come rappresentante delle Istituzioni, rispetto a prescindere le conclusioni a cui è giunto il tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza – spiega Rossato nella nota – certa che vi siano delle motivazioni che vanno ben oltre alle attività svolte all’interno della struttura. Non posso però scendere a compromessi per quello che riguarda il concetto di legalità, anche e soprattutto in considerazione e rispetto delle decine di Associazioni che animano il territorio trentino e che si autosostengono pagando regolarmente, seppur con grande sacrificio, per gli spazi e i servizi di cui usufruiscono, rappresentando indiscutibilmente un vanto per la nostra Comunità».

Katia Rossato si chiede anche con quali autorizzazioni vengano portate avanti le molteplici attività dentro l'immobile occupato di Piedicastello e come mai ciclofficine ed eventi musicali vari, ad esempio, non siano assoggettate a licenze e diritti d'autore. Poi Rossato evidenzia anche come anche la somministrazione di alimenti e bevande richieda le opportune autorizzazioni e il rispetto delle regole vigenti, sia a livello fiscale che sanitario! «La storia del Centro Sociale Bruno nasce da lontano e nasce male, – conclude l'esponente di Fratelli d'Italia – essendo lo stesso da sempre sinonimo di occupazioni e di scontro con i principi cardine e i valori della nostra Comunità. Ritengo che nulla possa o debba essere concesso a chi non intende portare avanti la propria attività entro dei confini ben precisi. Essere definita reazionaria e rancorosa, significa davvero che gli occupanti dell'immobile di Piedicastello non hanno ancora capito che per la sottoscritta, certi valori rappresentano una stella polare e non sono negoziabili!»



