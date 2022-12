Manovra, Ambrosi (FdI): «Approvato Odg su Caregiver familiare per persone con disabilità»

Pubblicità

E’ stato approvato nella legge di Bilancio un Ordine del Giorno, collegato alla manovra, inerente a politiche per il lavoro e sociali, con disposizioni volte a sostenere l’assistenza per i bisognosi e la valorizzazione della famiglia, come dimostrano in particolare, gli interventi che prevedono l’incremento dell’ammontare dell’assegno in favore dei nuclei familiari numerosi e per quelli con figli con disabilità a carico e l’istituzione del Fondo per le periferie inclusive, con una dotazione di 10 milioni per il 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l’inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia.

La conferma arriva dalla deputata di Fratelli D’Italia, Alessia Ambrosi che ricorda che il Governo è intervenuto anche sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, che reca una dotazione iniziale ed integrata di 25,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025. A riguardo Alessia Ambrosi evidenzia anche «come i caregiver rappresentano in Italia, il perno attorno al quale costruire in maniera partecipata, condivisa e individualizzata, il sistema di assistenza della persona con disabilità, all’interno di una rete integrata di servizi, sebbene lo scorso 3 ottobre, il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, abbia riscontrato una serie di criticità in relazione alla mancanza nell’ordinamento giuridico nazionale, di misure efficaci per il sostegno dei caregiver familiari, rilevando al contempo, l’esistenza di vuoto normativo, che rischia di generare una discriminazione ai danni delle persone con disabilità e delle relative famiglie e una violazione del loro diritto alla vita indipendente ».

Attraverso l’approvazione di questo ODG – urgente e necessario per riconoscere il valore sociale ed economico dei caregiver per la famiglia e per l’intera collettività – s’impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere nel corso della legislatura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, misure volte ad incrementare il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, rendendolo possibilmente strutturale, nonché ad introdurre disposizioni volte a rendere più efficaci il riconoscimento giuridico della figura del caregiver familiare, al fine di valorizzarne il suo ruolo e l’attività svolta.

