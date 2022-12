La manovra di bilancio è legge, Giorgetti: “Missione compiuta rispettando gli impegni presi”

Pubblicità

L’iter per l’approvazione della legge di bilancio è finalmente concluso, ora la manovra è legge. Un fondo totale da 35 miliardi, due terzi dei quali sarà destinato a contenere l’aumento delle bollette, tutto il resto invece è l’esito di quanto deciso dall’esecutivo.

Si parte da scelte che colpiscono gli aspetti sociali italiani, come la decisione di smontare il reddito di cittadinanza che tra circa 7 mesi non sarà più erogato alle persone considerate occupabili tra i 18 e i 59 anni, ma sarà sostituito da una nuova modalità che il Governo sta studiando.

Intanto, verranno avviati corsi di formazione e completamento dei cicli scolastici che permetterà a chi interessato di acquisire una professionalità utilizzabile nel mondo del lavoro. Per chi invece, è economicamente più fragile, in via sperimentale, arriva il reddito alimentare, finanziato con 1 milione e mezzo per il 2023 e 2 milioni nel 2024.

Si passa poi al capitolo della tassazione , con l’inserimento di condoni e agevolazioni fiscali. Innanzitutto, viene confermata la flat tax fino a 85 mila euro per pareggiare il trattamento fiscale degli autonomi a quello dei lavoratori dipendenti. E poi, lo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i mille euro, escluse le multe e tributi locali per cui ogni ente deciderà come vuole. Se salta la normativa sulle limitazioni del pos, arriva invece la reintroduzione del tetto al contante che si alza fino a 5 mila euro.

Polemiche invece sulla dotazione per la sanità pubblica, che viene finanziata con 200 milioni di euro da destinare però, alle regioni più virtuose, mentre aumenta di 4 milioni per il 2023 e di 6 milioni per il 2024 il fondo destinato ai centri antiviolenza.

Arrivano anche i primi commenti, dal ministro dell’economica Giorgetti che soddisfatto, chiarisce come gli effetti di questa manovra si vedranno nel tempo. Soddisfazione anche dalla Premier che al momento esclude altri scostamenti di bilancio.

