Il duo comico “Pino e gli Anticorpi” in scena a Dimaro

Pubblicità

Pubblicità



Per chiudere con una risata il 2022 questa sera, venerdì 30 dicembre, al Teatro di Dimaro arriva il duo comico “Pino e gli Anticorpi”, la nota coppia di fratelli sardi del palco di Colorado.

Un’occasione offerta al territorio dal Piano Giovani Bassa Val di Sole che con l’occasione vuole condividere con tutta la popolazione, e i giovani in particolare, i successi dei progetti realizzati negli ultimi due anni, ma anche far conoscere sempre di più questo strumento di supporto e finanziamento alle progettualità dei giovani e per i giovani della Val di Sole.

Sarà anche l’occasione per lanciare il nuovo bando 2023 dedicato a enti pubblici, associazioni ed enti del Terzo Settore, gruppi giovani (formalmente costituiti), cooperative sociali, istituti scolastici, parrocchie, fondazioni, ma anche e soprattutto a gruppi informali di giovani dagli 11 ai 35 anni che intendono realizzare un progetto.

Pubblicità Pubblicità

Tutto è pronto quindi per il tanto atteso evento “In primo piano”, fanno sapere dalla regia del Piano Giovani i referenti istituzionale Massimo Baggia e tecnico-organizzativo Alessandro Rigatti con il consiglio di prenotare il proprio posto online al link https://forms.gle/RnvDcyywfNEjJUFN9 o sui canali social dei @Piani Giovani Val di Sole per non perdere questa occasione.

Lo show avrà inizio alle ore 21.00 di stasera, venerdì 30 dicembre 2022 al Teatro di Dimaro con ingresso gratuito. Pronti per farsi grosse risate, ma anche per accendere le idee perché il bando è quasi aperto!

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità