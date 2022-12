I ragazzi del Columbus: Una vera tribù che ha segnato un’intera generazione

Pubblicità

Una serata contenitore con partenza alle 19.00, qui il link dell’evento, con aperitivo e musica di sottofondo, per accogliere i partecipanti a questa nuova reunion dei “Boci del Number”. Sarà probabilmente il più importante evento del 2023 che segna la rinascita dopo anni bui e difficili per tutti. C’è voglia di musica, di spettacolo e di cultura. Le tre cose che l’evento del 14 gennaio a Pergine proporrà in modo innovativo, dinamico e a ritmi altissimi. (clicca qui per approfondire il programma)

Ma questo evento valoriale è davvero particolare perché rievoca la generazione degli anni ‘80, quella che Andrea Castagnini definisce “la tribù”, quella che racconta nel suo libro “I ragazzi del Columbus”, un ritrovo a cui anche parecchi ragazzi di Trento, frequentatori appunto del Paradisi Star “Number One” di Pergine, partecipavano.

A mettere nero su bianco sarà appunto lo scrittore Andrea Castagnini che, dopo l’aperivo, alle 20 nel foyer del teatro comunale di Pergine presenterà il suo libro “I ragazzi del Columbus e altre storie”. Il tutto ripreso dalle telecamere di Voce24news media partner dell’evento.

A condurre la presentazione del libro sarà il direttore editoriale de La Voce del Trentino Roberto Conci che inviterà sul palco virtuale anche alcuni protagonisti del Columbus.

Saranno infatti presenti Ivan Anesi, apparso in fotografia insieme ad altri ragazzi trentini che spesso di recavano al Columbus nel docufilm, qui il trailer tratto proprio da quel libro, prodotto da Fabrizio Zanni per la regia di Paolo Galassi e Claudio Berti frequentatore abituale del Columbus.

C’è però da scommettere che in sala saranno parecchi quelli che da Trento facevano la spola con Riccione per poi tornare indietro assonnati (per non dire altro) alle 9 del mattino.

Il docufilm sarà proiettato alle ore 21.00 dopo la fine piccolo talk show della presentazione del libro. Le prime file del teatro sono già prenotate da circa un mese. Qui il link per la prenotazione online.

Abbiamo chiesto in anteprima all’autore del libro Andrea Castagnini il clima che si respirava alla fine degli anni ’70, come è nata l’idea di ricordare le avventure di quel periodo che hanno lanciato una moda durata fino alla fine degli anni ’80. Un fenomeno riconosciuto di aggregazione e amicizia profonda. Un libro che avuto successo a tal punto da essere trasformato in un film.

Che cosa è il Columbus?

«Parliamo di Riccione tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80. agosto, mare, il Columbus era quella piazza sul lungomare che incoronava la fine di Viale Ceccarini. Era una crescente di asfalto delimitata da un muretto, stretta tra due locali, il Bar Columbus appunto e il Bar Sombrero, e che separava di fatto la spiaggia libera. Era stato scelto da quella generazione erede di coloro, poco più vecchi di noi, che erano stati alla Baia degli Angeli. Erano i ragazzi con i capelli lunghi che frequentavano il giro delle discoteche “Afro” una vera tribù composta da migliaia di persone. Personalmente io ho iniziato a frequentare la tribù nel 79 frequentando il New York a Miramare di Rimini».

Come è nata l’idea di raccontare le vostre avventure di quel periodo?

«Quando mi sono avvicinato ai Social nel 2014 ho ritrovato le amicizie di quegli anni che avevo perso di vista. Con la voglia di stare insieme ho poi avuto voglia di aprire dei gruppi miei tra cui l’omonimo “I ragazzi del Columbus” che raccolgono migliaia di iscritti. Ho cominciato a postare post con brevi aneddoti e ho notato che le persone avevano voglia di racconti e di raccontarsi. Da lì ad aprire un blog il passo è stato breve e visto il successo ho scritto e pubblicato nel novembre 2018 il romanzo appunto dei “I ragazzi del Columbus”».

Ci puoi brevemente raccontare brevemente la trama del romanzo?

«Il romanzo racconta le peripezie del protagonista il “Lungo” e dei suoi tre amici che percorrevano in lungo e in largo le province italiane a bordo di una R4 beige. Ma non è solo un racconto di amicizia è anche un racconto d’amore perché il protagonista si innamorerà di una ragazza Gilia e il romanzo ci parla anche del loro amore che si inseguirà lungo tutto l’arco temporale del romanzo arrivando fino ai giorni nostri».

Si può dire che il libro sia anche un memoriale di quei tempi per le prossime generazioni?

«Il libro ha avuto molto successo non solo tra la mia generazione ma è letto anche dai giovani cosa che mi fa molto piacere. Sicuramente il mio romanzo segna un punto fondamentale per fare si che rimanga memoria storica di un’intera generazione le cui vicissitudini non erano mai state scritte».

Dal libro al film come è successo?

«Devo ringraziare la mia casa editrice Edizioni Minerva di Bologna che ha avuto fiducia e ha pubblicato il romanzo “I Ragazzi del Columbus e Altre storie” disponibile in tutte le librerie e in tutti gli stores online. Il Libro ha avuto la fortuna di ispirare un produttore Fabrizio Zanni che ha voluto trarne ispirazione per un Docufilm con regia del bravissimo Paolo Galassi e che ha avuto un grande successo sulla piattaforma Amazon Prime video dove ha avuto la fortuna di debuttare nel settembre di questo anno».

Come è stato ripercorrere quei momenti mentre giravate il film?

«E’ stata un’emozione molto forte, persino il Galassi che è molto più giovane di me si è molto immedesimato calandosi bene in quel periodo realizzando un Docufilm a mio parere molto aderente alla realtà, soprattutto con un taglio romantico che sono sicuro che alimenterà i ricordi di molti che lo hanno vissuto e stimolerà curiosità e interesse nei più giovani soprattutto tra quelli che amano la buona musica visto la bellezza della colonna sonora».

