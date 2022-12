I clienti aggrediscono i carabinieri: sospesa per due mesi la licenza del «Gatto e la Volpe» di Gardolo

Pubblicità

Continua il giro di vite del questore di Trento Maurizio Improta che oggi ha firmato un decreto di sospensione della licenzia dell’esercizio “Il gatto e la volpe” per 60 giorni, come misura di prevenzione per impedire eventi in grado di “esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico”.

Il provvedimento è stato preso dopo l’aggressione di due carabinieri avvenuta all’interno del locale lo scorso 10 dicembre dopo la segnalazione di un furto avvenuto all’interno del locale. I militari arrivati sul posto sono stati dapprima aggrediti da un cittadino di origine extracomunitaria e poi dalla clientela del locale che intendeva liberare la persona bloccata poco prima.

La titolare dell’esercizio è la stessa del “White lounge“, locale al quale è stata sospesa la licenza di somministrazione di alimenti e bevande a causa della mega rissa scoppiata tra due fazioni alle 6.00 del mattino.

