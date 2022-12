Colpo della Mobile al parco Salè: arrestato dopo un inseguimento un tunisino con 2,5 chili di eroina

Pubblicità

Nella mattinata la Squadra Mobile in collaborazione con l’unità cinofila ha setacciato il parco Salè. Appena visti i poliziotti un gruppo di ragazzi ha tentato di darsi velocemente alla fuga. Gli agenti procedevano al loro inseguimento. Nel mentre uno dei ragazzi lanciava uno zaino di colore azzurro nella vegetazione che era subito preda dei cani antidroga.

Nello zaino sono stati rinvenuti 2,5 chili di eroina che una volta tagliata avrebbe potuto fruttare sul mercato 100 mila euro. Nel frattempo il giovane veniva bloccato e portato in Questura.

Gli agenti procedevano al suo riconoscimento come un tunisino già arrestato per lo stesso motivo pochi mesi prima e dagli stessi poliziotti. Il tunisino veniva così arrestato, in attesa del nulla osta per il rimpratrio nel paese natio.