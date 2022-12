Tragico incidente a Passo Palade: una vittima e un ferito grave

Pubblicità

Una vittima e un ferito grave: è questo il bilancio del un grave incidente che si è verificato lungo la strada per il Passo di Palade, tra Narano e Lana verso mezzogiorno di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022.

Secondo le prime informazioni arrivate, un’auto si sarebbe scontrata con un tir che trasportava legna.

Due delle persone all’interno della macchina sono rimaste incastrate. Sul posto, per liberarle, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Narano, Prissiano e Lana che hanno dovuto ricorrere all’utilizzo delle pinze idrauliche.

Sul posto anche la Croce bianca, il medico d’urgenza e l’elicottero di servizio Pelikan 1, che ha portato il ferito grave all’ospedale di Bolzano.

“Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, una persona non ce l’ha fatta e purtroppo è deceduta. I VVF sono intervenuti anche per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e i lavori di ripristino della sede stradale” si legge sula pagina Facebook di Landesfeuerwehrverband Südtirol.

I rilievi e la ricostruzione di quanto accaduta saranno a cura dei carabinieri.

