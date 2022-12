Repressioni in Iran, Giorgia Meloni: “non dovessero cessare, l’atteggiamento dell’Italia dovrà cambiare

Pubblicità

La premier Giorgia Meloni – nel corso della sua conferenza stampa di fine anno – ha affermato che quanto sta accadendo in Iran “per noi è inaccettabile e non intendiamo tollerarlo oltre“.

“Abbiamo sempre avuto un approccio dialogante ma, se queste repressioni non dovessero cessare e non si dovesse tornare indietro, l’atteggiamento dell’Italia dovrà cambiare. Con quale provvedimento, dovrà essere oggetto di una interlocuzione a livello internazionale”.

Parlando della scacchista iraniana Sara Khadim al-Sharia, campionessa che ha preso parte al Campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza indossare il velo, la presidente del Consiglio ha detto di essere stata colpita dalla vicenda della ragazza.

“Mi ha fatto riflettere. Siamo abituati a gesti simbolici ma, di solito, i nostri non hanno conseguenze potenzialmente così gravi come quelle che potrebbe avere questo. Questo riguarda lei e altri che in Iran stanno facendo gesti simbolici, sapendo che possono pagare prezzi altissimi. Questo deve farci riflettere sul valore della libertà, che noi diamo per scontata”.

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’agenzia di stampa iraniana per i diritti umani (Hrana – Human Rights Activists News Agency) sono 508 le persone uccise durante le proteste in Iran, inclusi 69 bambini.

Il numero di persone arrestate è superiore a 18.000 su più di 1.200 manifestazioni di protesta in 161 città.

