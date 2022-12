Molveno, modifiche alla viabilità in centro paese per consentire eventi e manifestazioni

Pubblicità

Molveno si prepara a festeggiare a dovere la fine dell’anno e ad accogliere con entusiasmo il 2023.

Proprio per consentire agli eventi programmati di svolgersi al meglio e in tutta sicurezza, è stata emanata un’ordinanza relativa alla viabilità in centro paese.

A partire da ieri, mercoledì 28 dicembre, è stata disposta la chiusura del traffico veicolare dalle ore 16.00 alle ore 19.00 lungo via C. Battisti e via Roma fino a Piazza Marconi nonchè Piazza San Carlo al fine di consentire lo svolgimento di manifestazione ed eventi ludici.

L’ordinanza rimarrà in vigore fino alla fine delle festività, ovvero fino a sabato 7 gennaio 2023.

Il transito veicolare sarà comunque garantito da via Garibaldi, via Paganella e via Lungolago. I censiti e gli ospiti dimorati nelle vie interessate dall’ordinanza sono autorizzati alla circolazione esclusivamente per uscire e rientrare al proprio domicilio.

