Maxi scontro sulla Statale del Caffaro, 6 mezzi e 14 persone coinvolte

Sei automobili e 14 persone coinvolte, 2 delle quali finite all’ospedale di Tione.

È questo il bilancio definitivo dello scontro avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 28 dicembre, pochi minuti prima delle 18:30 in valle del Chiese lungo la strada statale 237 del Caffaro a Sella Giudicarie poco fuori l’abitato di Breguzzo in località Core’.

A prestare i soccorsi alle persone rimaste coinvolte sono intervenute due ambulanze dei sanitari, con il supporto dell’ auto sanitaria.

Per supportare il personale sanitario e mettere in sicurezza la zona, sono giunte sul posto le squadre dei vigili del fuoco volontari di Bondo Breguzzo e i colleghi di Roncone.

All’origine dello scontro pare ci sia un sorpasso azzardato da parte di una delle auto he stavano transitando sulla Statale in salita.

Il conducente della macchina in sorpasso si è scontrato con un pick up proveniente in senso contrario innescando una serie di carambole impressionante che ha ocinvolto ben 6 altre vetture.

Saranno comunque gli uomini della Polizia Locale Valle del Chiese insieme ai Carabinieri di Carisolo a ricostruire per intero l’esatta dinamica ed identificare le responsabilità.

I sanitari dopo aver visitato tutte le persone rimaste coinvolte hanno trasportato in ospedale a Tione 2 persone che sono rimaste ferite, tuttigli altri coinvolti sono risultati illesi o sono stati curati sul posto.

Dalle informazioni giunte dai sanitari del nosocomio giudicariese le condizioni delle persone ricoverate non desterebbero particolari preoccupazioni .

Grossi disagi al traffico con lunghe code in entrambe le direzioni, solo poco dopo le 20:00 la situazione è ritornata alla normalità.