Il Trentino presenta le innovazioni di FBK ed Euleria alla Scuola dello Sport

Il Trentino è stato protagonista alla “Scuola dello Sport” di Sport e Salute con le esperienze innovative della Fondazione Bruno Kessler – in particolare con il Centro Digital Health and Wellbeing “(Salute Digitale e Benessere”) – e Euleria.health, un progetto che unisce tecnologia, impresa e riabilitazione insediato presso BeFactory a Progetto Manifattura di Trentino Sviluppo.

Per FBK hanno partecipato al webinar Stefano Forti (direttore del Centro per la salute e il benessere di FBK) e Marzia Lucianer (responsabile della comunicazione scientifica di TrentinoSalute4.0) con una relazione sull’ “Esperienza trentina: da TrentinoSalute4.0 ad una visione integrata di tecnologia, salute e benessere”.

Focus della presentazione sono state in particolare le esperienze e le attività sviluppate in questi anni nell’ambito dell’invecchiamento attivo.

La Provincia di Trento dal 2018 è infatti “Sito di riferimento” del Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento sano e attivo grazie alle numerose iniziative realizzate sul territorio per attuare il primo dei macro obiettivi tematici del Piano provinciale per la salute del Trentino 2015-2025: “Più anni di vita in buona salute”.

Forti ha presentato alcuni progetti di ricerca innovativi realizzati in Trentino in ambito sanitario per la prevenzione, la promozione della salute, dell’attività motoria e degli stili di vita sani. Tra questi, è stata presentata anche “Salute+”, un’app che promuove uno stile di vita sano, attraverso il coinvolgimento attivo delle persone e un “coach virtuale” capace di calibrare le proposte per migliorare lo stile di vita e adattarle il più possibile al singolo cittadino.

Punto di partenza delle attività di ricerca è l’approccio di FBK (che fa parte del centro di competenza TrentinoSalute4.0 insieme con la Provincia autonoma di Trento e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari), che mira, in particolare nell’ambito delle tecniche e metodologie della Computer Science e della AI per la salute e la sanità, all’innovazione sociale e tecnologica per avere un impatto importante sia sulla comunità locale, sia a livello nazionale e internazionale.

Per Euleria.Health David Tacconi (Chief Executive Officer) ha tenuto una relazione su “Euleria.health: una storia di tecnologia, impresa e salute”.

Euleria Health, che si presenta come il link tra pazienti e professionisti, ha come obiettivo “portare ogni paziente e ogni professionista verso una riabilitazione più accessibile e misurabile grazie alla nostra innovazione” e unire davvero valutazione iniziale, esercizi con biofeedback ed empowerment del paziente.

David Tacconi ha dato un volto a questa impresa imprenditoriale innovativa, che rappresenta un Team di oltre 25 professionisti (ingegneri biomedici, professionisti della riabilitazione, sviluppatori di software, designer di interfacce utente, manager e advisor)…si segnalano in particolare le collaborazioni scientifiche con Wayne Diesel (già responsabile medico del club calcistico Tottenham Hotspur, dei Miami Dolphins/club di football americano e dei San Antonio Spurs nel basket/NBA), Prof. MD Christian Fink (chirurgo ortopedico austriaco che ha operato Federico Chiesta della Juventus e molti sciatori internazionali) e Carmen van den Hoven (scienziata del movimento di Movella Xsens)

Le esperienze trentine sono state presentate come buone prassi all’interno del webinar “Prescrivere lo Sport. Prescrivere la Natura. Una prospettiva duale, eclettica e nuova”, un seminario che ha affrontato con testimonianze inter-disciplinari il tema della prescrizione dello sport.

Molteplici testimonianze hanno contribuito alla riflessione di sistema e si segnalano le partecipazioni di Philippe Furrer (già a capo della comunicazione come Head of Media del Comitato Olimpico Internazionale ed attualmente insPoweredBy), il Prof. Andrea Lenzi (Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita presso la Presidenza del Consiglio) ed il Prof. Silvano Zanuso (Responsabile per la Comunicazione e la Ricerca Scientifica, Wellness Foundation. Direttore del Dipartimento Scientifico e Medico di Technogym).

L’occasione del seminario era stata organizzata dal trentino Francesco Anesi all’interno della Scuola dello Sport di Sport e Salute.

Francesco Anesi (coordinatore scientifico del webinar e Ambassador, GSIC/Global Sport Innovation Centre powered by Microsoft) ha dichiarato: “Nel 2012 Lancet scriveva che la prescrizione di attività fisica era un intervento sottovalutato, nel 2020 il World Economic Forum si focalizzava sull’unità persona-ambiente-natura-sport, nel 2022 FIGC ha presentato un paper sul concetto di ‘Football is Medicine’ a Doha. Nel webinar ci siamo focalizzati su molte iniziative – ma abbiamo riscoperto/narrato anche iniziative italiane di eccellenza come la visione integrata di tecnologia, salute e benessere di Fondazione Bruno Kessler, l’esperienza della Wellness Valley in Emilia Romagna, le analisi dell’Health City Institute, la visione ecologica di Greenaccord, il programma ‘Sport nei Parchi’ di Sport e Salute, la best practice dei Campionati Mondial Master Orienteering Puglia 2022 e le innovazioni imprenditoriali di EULERIA.health – senza dimenticare la lectio di Philippe Furrer che ci ha riportato ad esplorare dimensione operativa/locale e dimensione internazionale, guardando alle iniziative strategiche di InsPoweredBy e TheShift”.

La Scuola dello Sport rappresenta un polo extra-ordinario ed unico nella formazione e nella cultura sportiva italiana: fondata e fortemente voluta da Giulio Onesti (Presidente CONI dal 1946 al 1978), la Scuola nasce nel 1966 ed è attualmente diretta da Donatella Minelli che ha ricevuto il testimone da Rossana Ciuffetti (ora Direttore di Sport Impact all’interno di Sport e Salute).

Sport e Salute è la società pubblica di sistema a livello italiano che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia – rappresentando la Società dello Stato e la struttura operativa del Governo nella politica pubblica sportiva per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita – tra i vari compiti, distribuisce i contributi pubblici agli Organismi sportivi e proprio ieri ha deliberato la distribuzione di circa 300 milioni di Euro alle Federazioni sportive ed agli Organismi sportivi di tutto il territorio italiano).

Proprio a conclusione dell’incontro/webinar, la professoressa Adriana Bonifacino (Oncologa e Membro CdA Sport e Salute Spa) ha dichiarato “Da qualche mese ho iniziato il mio lavoro nel CdA di Sport e Salute e ringrazio il Governo per la nomina. Vogliamo costruire assieme benefici in termini di conoscenze e comunità, unire sport e salute (e le rispettive collettività) e unire sport e società scientifiche. Oggi alla Scuola dello Sport abbiamo fatto un passo importante di dialogo e di riflessione. Il pensiero è fondamentale per le azioni di Sport e Salute e la Scuola dello Sport rappresenta un’eccellenza per lavorare assieme. Lo dico spesso ai miei studenti ed alle mie studentesse, dobbiamo lavorare assieme: più parleremo di salute e meno parleremo di malattie”.