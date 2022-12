Ieri l’assemblea dei soci della Scuola Materna Romani de Moll di Nomi

Pubblicità

Si è svolta nella serata di mercoledì 28 dicembre l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Scuola Materna Romani de Moll di Nomi.

L’Associazione con sede in Nomi, è un’organizzazione di volontariato a che svolge, senza scopo di lucro, l’attività di gestione della scuola dell’infanzia di Nomi nel comune di Nomi. Aderisce alla Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento per i servizi 3-6 anni ed alla Cooperativa Bellesini s.c.s. per il servizio 0-3 anni ed attività complementari.

La scuola è frequentata da 46 bambini di età da 3 a 6 anni. L’Associazione gestisce inoltre il Servizio di Asilo nido intercomunale dei Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi per un totale di 65 bambini, il Servizio di Asilo Nido di Calliano per un totale di 35 bambini, il Servizio di Asilo nido e supporto alla genitorialità dell’Università degli studi di Trento per un totale di 30 bambini in A.T.I. con la Bellesini s.c.s. , il Servizio di Asilo nido dell’Apss di Trento per un totale di 45 bambini equivalenti, sempre in A.T.I. con la Bellesini s.c.s. di Trento, nonché il Servizio di “ Post Scuola” riservato ai bambini della scuola elementare, su incarico del Comune di Calliano.