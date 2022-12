Carriera Alias, Pro Vita & Famiglia contro il Tg3: «Su una scuola di Rovereto fa informazione di parte»

Pubblicità

«Le oltre 150 diffide che abbiamo inoltrato ad altrettante scuole italiane, compreso l’Istituto “Veronesi” di Rovereto, sono legittime e supportate da numerose normative vigenti in ambito costituzionale, civile, penale e amministrativo. Ci sorprende che il Tg3 – dunque la TV pubblica pagata dai contribuenti – abbia fatto un servizio televisivo, divulgato anche sui social, palesemente di parte e fazioso, dando voce soltanto a chi è d’accordo con la Carriera Alias e senza alcun tipo di contraddittorio. Si dice addirittura che “l’appello in classe è una cosa seria”. L’unica cosa “seria” quando si parla di Carriera Alias è la crescita psico-fisica degli studenti, che vanno tutelati da iniziative ideologiche e illegali come è appunto questa procedura.

In più, in modo falso, nel servizio televisivo la dirigente afferma che si tratta di un percorso intrapreso con psicologi e medici. Purtroppo, però, i regolamenti proposti nelle scuole italiane e per le quali noi abbiamo inviato la diffida affermano esplicitamente che non è necessaria alcuna certificazione medica. Dire no alla “Carriera Alias” è dunque un atto coraggioso e di civiltà, perché significa proteggere gli studenti, soprattutto se minorenni, dai rischi che corrono nel consolidare una auto-percezione soggettiva spesso temporanea, che può portare ad assumere farmaci ormonali per il blocco dello sviluppo sessuale o addirittura operazioni chirurgiche anche irreversibili.

A quanto pare, però, ancora più coraggioso è fare un’informazione obiettiva e super partes, dando a tutte le parti interessate la possibilità di esprimere le proprie ragioni e opinioni». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.