Atterraggio d’emergenza aereo sul Lagorai, messa in sicurezza l’area – IL VIDEO

È stata messa in sicurezza l’area nella quale ieri pomeriggio è planato l’aereo da turismo in seguito a un probabile guasto mentre sorvolava il Lagorai. (clicca qui per vedere il video)

Nella mattinata di oggi il Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento ha trasportato ai piedi di Cima Cece il Nucleo Saf del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, che ha ancorato l’aereo a un masso affinché non scivolasse verso valle e svuotato i serbatoi posizionati nelle ali mediante una pompa azionata ad aria compressa.

Sul posto anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza per le indagini di competenza. Il velivolo è ora sotto sequestro per consentire le indagini delle autorità competenti. Il trasporto del mezzo a valle non è stato ancora programmato. (clicca qui per vedere il video integrale)

