Una fiaccolata in ricordo di Andrea Concini

Andrea amava più di ogni altra cosa la montagna, per questo è stato scelto un luogo così significativo: a due passi da casa, in alto verso le cime che tanto adorava.

È prevista per domani sera, giovedì 29 dicembre, una fiaccolata per mantenere vivo il ricordo di Andrea Concini, giovane di Tuenno scomparso a fine 2019 dopo essere stato travolto da una valanga sul Brenta.

A tre anni esatti dal tragico incidente, gli amici di sempre e i compagni di tante avventure lo vogliono ricordare con un gesto sentito ed emozionante.

Il ritrovo è previsto per domani sera alle 19 in località Splazoi, per poi salire insieme fino alla croce sotto il Malghetto di Tuenno. Qui seguirà un breve momento musicale con il coro Coralità Clesiana e verranno offerti the caldo, vin brulè e panettone.

Sarà l’occasione per condividere tutti insieme il ricordo di Andrea e per scambiarsi gli auguri.

Organizza il direttivo dell’associazione “Tovel Mountain Bears”. Per informazioni: 339.2286239.

