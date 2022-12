Un anno di azione, battaglie e iniziative. Ecco il 2022 di Pro Vita & Famiglia

Pubblicità

Pubblicità



Alla fine di questo 2022 ripercorriamo un anno che è stato ricco di sfide per l’associazione Pro Vita & Famiglia Onlus. L’associazione, da sempre in prima linea sui temi della famiglia e della vita nascente, siamo è battuta anche e soprattutto per la libertà educativa, contrastando i progetti gender nelle scuole e la Carriera Alias.

Un’azione costante contro la massiccia propaganda gender che ha investito cartoni animati, serie tv e contenuti per bambini. E’ inoltre stata spesso presente sulla stampa e sulle tv nazionali e si è battuta, come sempre, per il SI’ alla Vita, degna di essere vissuta dal concepimento fino alla morte naturale.

Ciò è stato possibile con affissioni, campagne, manifestazioni e dossier tanto sull’aborto quanto sull’eutanasia, donando inoltre centinaia di passeggini e beni di prima necessità a madri in situazioni di disagio.

Pro Vita & Famiglia si è inoltre battuta contro la legalizzazione della Cannabis, ottenendo la bocciatura del Referendum dalla Corte Costituzionale così come avvenuto anche per l’Eutanasia e ha ribadito il suo NO alla dicitura “genitore 1” e “genitore 2” e alla barbara pratica dell’utero in affitto, con la richiesta di diventare reato universale.

Ha poi dato il suo contributo durante le ultime elezioni politiche, presentando una Carta dei Principi che è stata firmata dai leader delle forze di centrodestra, ora al Governo.

Infine, ma non per importanza, ha lanciato una campagna in difesa di nonni e anziani e proseguito le azioni – con webinar, spot, un vademecum per genitori e un incontro con il cardinale Zuppi – per contrastare l’ipersessualizzazione e l’iperdigitalizzazione dei minori.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità