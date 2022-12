Slovacco 30 enne arrestato con le armi: «Sono un regalo di Natale». Condannato a 17 mesi

Pubblicità

Arrestato a Bressanone, il 24 dicembre, un trentenne slovacco, giunto in città dalla Svizzera, per trascorrere le feste natalizie presso parenti. A seguito di un controllo, la Polizia di Stato ha rinvenuto, nell’abitazione dove era ospitato, due pistole definite “armi da guerra” dalla matricola abrasa, corredate da un quantitativo di munizioni.

Nella sua auto inoltre, sono stati rinvenuti computer ed altre attrezzature elettroniche provenienti indubbiamente da un furto, perpetrato negli uffici della holding Podini, a Bolzano, il giorno prima. Nonostante le discutibili dichiarazioni del soggetto, che pretendeva di convincere gli inquirenti, a credere che le armi fossero un “regalo di Natale”, l’uomo è stato associato alle carceri di Via Dante a Bolzano dove però non rimarrà a lungo.

Il suo difensore ha concordato col Pubblico Ministero una pena di 17 mesi con la condizionale e la non-menzione, pena in attesa di convalida. L’uomo non risulta avere precedenti in Italia.