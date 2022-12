Rubano e gettano la carrozzina elettrica in un campo: l’appello per risalire al colpevole

Pubblicità

La vigliaccheria, la maleducazione e la totale mancanza di umanità si sono fatte sentire anche durante ili weekend di Natale.

Lo scorso 26 dicembre, lunedì, qualche buontempone ha pensato bene di rubare una carrozzina elettrica e di utilizzarla fino a renderla inutilizzabile per poi gettarla in un campo.

A raccontare del furto subito è stato il proprietario della carrozzina – Valter Mora – con un post su Facebook.

“Oggi qualche furbone mi ha fatto il regalo di Natale. Mi hanno rubato la carrozzina elettrica e dopo averla usata nelle campagne di Darzo e Lodrone, l’hanno scaraventata in un prato tutta rotta.”

Un gesto impossibile da giustificare. Parlare di maleducazione non rende l’idea di quanto accaduto: si tratta di un oggetto non solo costoso, ma che serve anche alla persona che lo possiede per muoversi e per lavorare.

“Chi ha visto o ha notizie mi contatti, grazie.” scrive Mora sul post: un appello a tutti di farsi avanti, perché non si tratta tanto dell’oggetto, ma del gesto. Rubare una carrozzina non è un’azione da persone civili, non è una “ragazzata”: è solo un atto di profondo disinteresse e di totale mancanza di empatia e di rispetto verso il prossimo.

