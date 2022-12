Meloni invita Zelensky a Roma: “Pieno sostegno all’Ucraina”. Possibile fornitura di sistemi di difesa aerea

Pubblicità

Un colloquio telefonico pieno di significato quello tra Zelensky e la Presidente del Consiglio, Meloni che rinnova ancora una volta il pieno sostegno del Governo italiano all’Ucraina in ambito militare, politico, economico e umanitario, compreso il ripristino delle infrastrutture energetiche e la futura ricostruzione dell’Ucraina.

Meloni, infatti, avrebbe ribadito il massimo impegno dell’Italia per ogni azione utile a raggiungere una pace giusta per Kiev. Da Palazzo Chigi, inoltre, è stata confermata l’intenzione della premier di recarsi a Kiev, oltre che invitare a Roma lo stesso Zelensky.

La risposta del presidente ucraino arriva direttamente dai social: “Ho ringraziato Giorgia Meloni per la solidarietà e il supporto all’Ucraina. Ho lodato lo stanziamento del Governo italiano di altri 10 milioni di euro in aiuti”. Non solo, ma insieme ai ringraziamenti pubblici Zelensky avrebbe avanzato una richiesta, dichiarando che con Meloni si è parlato di una possibile fornitura di sistemi di difesa aerea e delle trattative in programma per raggiungere la pace.

