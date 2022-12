I mercatini di Natale sono un successo: rinasce Rovereto, segnali postivi anche dal resto della regione

Quando è arrivato novembre e si sono iniziate ad allestire le casette dei mercatini – specie dopo il biennio Covid – il successo era nell’aria.

Certo, la Città della Quercia ha ancora molto su cui lavorare, ma almeno per qualche settimana è stato bello vedere una città viva e piena di gente sorridente, felice di stare in compagnia.

“Per due weekend sono venuta in regione, alternandomi tra Trento e Rovereto, e per due weekend non sono rimasta delusa – racconta Francesca, Veronese di nascita ma Trentina di adozione – So che la pista da ghiaccio è bella, infatti era piena di gente a vedere da lontano, ma io preferisco passeggiare per il centro storico della città.

La parte moderna è sicuramente innovativa, ma il bello di Rovereto secondo me sono le mille stradine del centro, il Leno, il Castello. La parte storica insomma, quella che fa sembrare i mercatini di Natale come se fossero sempre lì. Me li aspettavo un poco più grandi, ma per essere un ritorno alla normalità dopo due anni di chiusure va anche bene.

Unica pecca, per così dire, è stato il traffico: praticamente se ti vuoi muovere devi farlo prima delle 16:30 e dopo le 20:00 perché altrimenti diventa impossibile non rimanere imbottigliati. Specie nella rotonda della Stazione dei treni, lì è stato il caos per andare a Trento, una colonna infinita.”

E infatti l’unico neo su tutto il periodo natalizio è stato il traffico: già durante l’anno, nelle ore di punta, per raggiungere il centro partendo da fuori città (Mori, Volano o Villa Lagarina) ci si mette non meno di 40 minuti, durante questo periodo invernale i tempi si sono allungati di parecchio.

Senza poi contare la ricerca dei parcheggi ed il destreggiarsi tra le vie del centro dove ci si può recare solo a piedi o con i mezzi pubblici.

Nonostante i disagi, i mercatini hanno sempre registrato il pienone: l’assalto maggiore c’è stato alle casette di brûlé e cibi tipici ed anche alla pista di ghiaccio. Nel complesso, la città è riuscita a tornare a vivere per qualche settimana e già questo è un buon successo.

Tanti i turisti che, nel corso del weekend, visitavano più di un mercatino: bene Trento e Rovereto, ma il vero successo si è registrato a Carezza, Brentonico, Rango e Canale di Tenno. Ottimo il risultato di questi “tour” di mercatini: più tappe visitate, hotel e B&B felici, con la previsione futura per un Capodanno di successo e con una buona conclusione positiva di queste vacanze invernali.