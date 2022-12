Giallo nel Padovano: anziana uccisa in casa e ferito il padre, fermata la figlia maggiore

Pubblicità

Un fermo del pm per omicidio e tentato omicidio è stato disposto nella tarda serata di ieri nei confronti della 51 enne Diletta Miattello.

La donna, è la figlia maggiore dell’anziana uccisa nella sua casa a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Il marito di 89 anni è stato invece ferito gravemente ed ora è in ospedale a Padova in prognosi riservata.

A trovare i corpi era stata la figlia minore, che aveva poi messo gli inquirenti sulle tracce della sorella.

La decisione di fermare la 51 enne è giunta al termine dell’interrogatorio a cui la donna è stata sottoposta nella caserma dei carabinieri di Cittadella.

Diletta Miatello, che abitava nella bifamiliare dei genitori, era stata rintracciata ore dopo la scoperta dei corpi, in provincia di Vicenza. Secondo quando si è appreso, la donna non avrebbe fatto alcuna ammissione sul delitto.

Al momento, si stanno ricostruendo la vita e i rapporti familiari della 51 enne: la vicenda sembra ruotare attorno alle progressive instabilità psicologiche di Diletta, ex vigilessa che, dopo la separazione dal marito e l’affidamento del figlio al padre, sarebbe tornata nella villetta bifamiliare dei genitori manifestando un progressivo disagio mentale sfociato in liti continue soprattutto legate alla richiesta di denaro dato che non aveva poi più trovato lavoro.

