Ecco come sarà il nuovo asilo nido di Nanno

Sarà una struttura innovativa, funzionale, in grado di accogliere al meglio i propri piccoli ospiti il nuovo asilo nido di Nanno.

Un’opera per la quale l’amministrazione comunale di Ville d’Anaunia ha ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro sul Pnrr. Soldi ai quali vanno aggiunti circa 300 mila euro di risorse comunali che serviranno per interventi collaterali che andranno a valorizzare un po’ tutta l’area del centro paese.

Sono grandi l’interesse e la curiosità intorno alla nuova struttura, come dimostra la notevole presenza da parte dei cittadini all’incontro organizzato per presentare alla popolazione il progetto.

«Il progetto è stato apprezzato – fa sapere il sindaco Samuel Valentini –. E a noi ha fatto particolarmente piacere che anche l’ex sindaco di Nanno Enzo Bergamo e l’ex assessora alla cultura Maria Teresa Bentivoglio abbiano sottolineato la valenza e l’importanza di quest’intervento».

Quello che sorgerà al posto delle ex scuole materna ed elementare è un asilo agri-nido in grado di accogliere fino a 60 bambini con un panorama mozzafiato sulla valle.

Verranno realizzati anche 28 parcheggi a servizio dei cittadini e sarà mantenuto il campetto da calcio in erba sintetica con accesso indipendente.

«Abbiamo voluto organizzare la riunione con la popolazione in questa fase perché era ancora possibile inserire delle modifiche al progetto, integrandolo in base agli spunti emersi per chiudere il cerchio entro la fine dell’anno – aggiunge il primo cittadino –. E così è stato: all’incontro erano presenti anche alcune persone che lavorano al nido, le quali ci hanno offerto dei suggerimenti che siamo stati contenti di recepire. Per fare un esempio, avevamo previsto delle aule spaziose per la nanna, ma ci è stato consigliato di dividerle a metà, per rispondere meglio alle esigenze dei piccoli che spesso si svegliano durante il sonno e possono disturbare gli altri bimbi».

Anche grazie agli input offerti durante la serata, dunque, il progetto – che già era stato predisposto basandosi su uno studio approfondito delle strutture simili – sarà finalizzato alla realizzazione di una struttura flessibile, con spazi adatti all’attività che si deve svolgere al suo interno e capace di offrire i migliori presupposti di crescita ai bimbi.

