È tempo di sessione forestale a Fai della Paganella.

Il Comune dell’Altopiano guidato da Mariavittoria Mottes ha reso noto, tramite un apposito avviso, che lunedì 16 gennaio 2023 dalle ore 14 alle ore 17, nella sala consiliare avrà luogo la sessione forestale per l’anno 2023.

Coloro che intendono eseguire il taglio di legname in boschi privati, ottenere dal Comune legname per uso interno oppure ottenere piantine da rimboschimento, dovranno prenotare quantità e specie in segreteria comunale durante l’orario d’ufficio.