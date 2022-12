Circolo Anziani di Romeno: rinnovato il direttivo, premiati 8 novantenni

Pubblicità

L’occasione per rinnovare il direttivo, ma anche per ritrovarsi in compagnia e per la consegna di importanti riconoscimenti.

Nei giorni scorsi il Circolo Anziani e Pensionati di Romeno si è riunito per votare il nuovo direttivo, che ha visto confermata Daria Seber nel ruolo di presidente, mentre l’incarico di segretario sarà svolto da Isidoro Tell.

Alla presenza del sindaco Luca Fattor e dell’assessora alla cultura Cristina Hueller, sono stati inoltre premiati con una medaglia d’argento e una pergamena i 90enni del Comune: Rita Graiff, Maria Ortombina, Rinaldo Zucal e Giulio Gilli di Romeno, Emma Pellegrini, Alice Bott, Severino Gabardi e don Luigi Eccher di Malgolo.

È seguito un momento di festa, con un brindisi e l’augurio di ancora tanti giorni felici da vivere in compagnia.

