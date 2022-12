Casa di Riposo Cles: arriva «Ancelia» il sensore intelligente per un controllo del paziente più mirato

Pubblicità

Presso l’A.P.S.P. di Cles – Casa di Riposo Santa Maria è stato presentato, nel corso della riunione tenutasi il 27 dicembre scorso, “Ancelia”, l’innovativo sistema di intelligenza artificiale a supporto degli operatori che verrà installato nella struttura.

Spiega il Direttore Dott. Luca Cattani: “Ancelia è uno strumento che funziona grazie ad intelligenza artificiale, e serve a migliorare il lavoro degli operatori ed aiutare i pazienti. Sostanzialmente si tratta di un sensore posizionato sopra ogni letto, utile principalmente di notte, che monitora il paziente. Questo sistema prevede un investimento di circa 30mila euro, un costo di circa 1000 euro a letto più 150 euro annui per la manutenzione; per ora verrà installato nelle otto stanze del 4° piano e in tutte quelle del piano 0, dove è necessario un controllo più mirato.

Gli ospiti del 4° piano sono autonomi, e durante la notte vengono controllati da due operatori. Questi controlli fisici possono anche disturbare, svegliando gli ospiti che stanno dormendo. Con questo sistema gli operatori possono osservare sul loro tablet se tutto è a posto, ma soprattutto essere avvisati tramite un alert: per esempio se succedesse che una persona andasse in bagno e vi rimanesse troppo tempo, ipoteticamente colta da malore, avrebbero così la possibilità di intervenire tempestivamente“.

Prosegue Cattani: “Diversamente la modalità impostata per il piano zero: se un paziente tentasse di scavalcare le spondine protettive del letto, rischiando una possibile caduta, si attiverà l’alert, così che gli operatori intervengano immediatamente. Oppure se un paziente rimane immobile troppo a lungo, saranno avvisati di andare a controllarlo.

Finora i due infermieri e i quattro operatori che presidiano ogni piano hanno sempre effettuato controlli casuali; con questo sistema tecnologicamente avanzato saranno in grado di occuparsi degli ospiti in tempo reale evitando o prevenendo malori e cadute. Finora in Trentino è stato installato all’hospice di Mori; Cles sarà la seconda struttura ad avvalersi di questa tecnologia. I lavori di installazione inizieranno i primi di gennaio contemporaneamente alla formazione di infermieri, operatori e coordinatori”.

Ancelia si può personalizzare individualmente per ogni postazione in base a criteri di controllo stabiliti.

Grazie all’intelligenza artificiale il programma riconosce gli ospiti e distingue gli operatori da visitatori e famigliari e non li inquadra, rispettando quindi tutte le normative della privacy; infatti non registra in alcun modo immagini, le quali vengono elaborate e distrutte in tempo reale.

Consente inoltre una raccolta dati utile ai coordinatori per redarre statistiche su mezzi e tempi di intervento, ottimizzando ed economizzando le risorse.

Grazie a questi dati le strutture ed i produttori procederanno parallelamente al miglioramento e perfezionamento del sistema, al quale si sta già lavorando per elaborare le richieste vocali di aiuto dei pazienti.

