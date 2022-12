“Capodanno in piazza” il 31 dicembre a Rovereto torna la festa!

Pubblicità

Il ritorno alla normalità ed una risposta alla voglia di festeggiare di giovani e meno giovani, ritrovando la socialità perduta nei terribili anni del Covid.

Quale momento migliore se non la serata del 31 dicembre per salutare l’arrivo del nuovo anno con una grande festa all’aperto, valorizzando anche i locali ed i pubblici esercizi della città che offriranno il veglione a cittadini e turisti, i quali avranno la possibilità di festeggiare al ritmo dei più grandi successi musicali degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 e le hit di oggi?

Si tratta di riprendere una tradizione iniziata ancora nel 2016, quando venne proposto il suggestivo spettacolo pirotecnico denominato “Rovereto accoglie il nuovo anno”, con lo splendido palcoscenico naturale rappresentato dal Castello di Rovereto, ripetuto a grande richiesta anche nel 2017 con moltissimi spettatori usciti all’aperto per godersi lo spettacolo pirotecnico, visibile da gran parte della città.

Nel 2018 il primo “Capodanno in piazza”, che portò in piazza Rosmini ed in centro tantissime persone in una serata da ricordare; nel 2019 la collaborazione con l’associazione “Offset” per il “Capodanno di luci”, sempre in piazza Rosmini ed ora il grande ritorno di una grande festa all’aperto, aperta a tutti.

Il programma della serata prevede dalle 21.30 un grande karaoke per tutti, poi dalle 23.00 il dj set con Max Marcozzi e Thomas Sannataro, che condurranno la serata fino al countdown e all’arrivo del nuovo anno. La musica continuerà poi fino alle 2.00 per la gioia dei più resistenti.

Anche la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita nella piazza dell’Urban City resterà aperta fino alle 2.00 andando a costituire un ideale connubbio per una festa che coinvolgerà i pubblici esercizi presenti lungo il percorso e quelli posizionati in centro.

Per consentire il montaggio ed il successivo smontaggio del service audio-video in piena sicurezza la parte alta corso Rosmini verrà chiusa dalle 12.00 di sabato 31 dicembre (fino alle 6.00 di domenica 1° gennaio) con deviazione lungo via Paoli-via Baratieri per i veicoli diretti a nord mentre per chi dovrà raggiungere o scendere da viale dei Colli e Noriglio sarà sempre attivo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalla strettoia di corso Bettini verso viale dei Colli.

