L’ultimo fallimento dei cinque stelle: tagliati i parlamentari ma i costi sono uguali a prima

Dopo il reddito di cittadinanza opportunamente riveduto dal governo Meloni cade anche l’ultima misura cavalcata dal Movimento 5 Stelle: il taglio dei parlamentari.

L’idea era quella di tagliare i costi della politica, ma alla fine, bilancio della Camera in mano (vedi sotto), è rimasto tutto come prima a certificare l’ultimo fallimento dei grillini. Come si ricorda il Referendum costituzionale in Italia aveva ridotto il numero di deputati da 630 a 400.

Ma a stridere ancora di più è il fatto che i principali artefici della riforma del taglio dei parlamentari ne abbiano beneficiato.

Vito Crimi e Paola Taverna per esempio, non potendo candidare a causa del limite dei due mandati, sono “rientrati” in Parlamento come collaboratori dei gruppi parlamentari di Camera e Senato del M5S.

L’incarico durerà per i cinque anni della legislatura, con una retribuzione che dovrebbe essere di circa 70mila euro l’anno. Una forma di “compensazione”, per la loro esclusione dalle elezioni a causa delle regole interne del Movimento.

Chiariamo subito che i gruppi parlamentari possono avvalersi di collaborazioni esterne per l’esercizio del loro mandato, (è una cosa che fanno tutti) ma certo è strano che proprio chi ha promosso la riforma ora in qualche modo ne possa beneficiare. Così, in questa legislatura, la prima con 230 deputati in meno, il budget a disposizione è rimasto lo stesso: gli sbandierati “tagli ai costi della politica” non ci sono stati.

Alla fine gli sperati effetti economici per il bilancio dello Stato sono stati molto modesti: il risparmio netto del taglio dei parlamentari è stato di 57 milioni di euro annui, pari allo 0,007 per cento della spesa pubblica italiana. Una goccia nell’oceano insomma, il costo di un caffè a testa per ogni cittadino italiano. Imbarazzante.

Non ci sono stati risparmi perchè la Camera continua a costare allo stesso modo. Come si legge nel bilancio di previsione approvato dall’Ufficio di presidenza a luglio 2022 poco prima della caduta del governo Draghi, la dotazione annuale è rimasta uguale per il triennio 2022-2024: poco più di 943 milioni di euro. Se alcuni capitoli di spesa sono diminuiti, altri sono aumentati, bilanciandosi a vicenda e permettendo ad altre voci di restare invariate.

Sull’argomento era intervenuto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che aveva parlato di “un buco nell’acqua”. “La riduzione del numero dei parlamentari sulla base di giuste considerazioni di risparmio visti i risultati non penso sia valsa la pena. Penso che abbiamo fatto un mezzo buco nell’acqua” – Aveva affermato il presidente del Senato facendo riferimento al poco risparmio per le casse pubbliche.