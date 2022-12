Itea, incontro Madonna Bianca: «Saranno ricalcolate le spese condominiali»

Pubblicità

Erano presenti un centinaio di residenti delle Torri di Madonna Bianca all’incontro organizzato oggi presso il piazzale Europa alle 14.30 dalla presidente Itea Francesca Gerosa. Molta la rabbia e la preoccupazione dei presenti. Non sono mancati i momenti di tensione. Parte dal rione di Madonna Bianca una protesta che potrebbe allargarsi a macchia d’olio in tutta la provincia.

L’incontro si era reso necessario dopo le reazioni di molti condomini delle Torri di Madonna bianca a cui sono state inviate spese condominiali spaventose con aumenti in certi casi anche del 150%.

Famiglie intere messe in ginocchio dal caro energia che non saranno mai in grado di pagare e che quindi sono a rischio sfratto. Da parte di Itea era arrivata un prima parziale risposta con la conferma da parte della Giunta provinciale del blocco delle rivalutazioni Istat sui canoni sostenibili e oggettivi degli alloggi sociali riferiti all’anno 2023. Ma certo è solo un’operazione minimale.

«Abbiamo voluto metterci la faccia – ha esordito Gerosa – e non ci nascondiamo certo dietro alle dichiarazioni o alla carta stampata. Sono venuta qui a confrontarmi con voi, faccia a faccia, per dirvi cosa sta facendo e che farà Itea per cercare di trovare soluzione per i costi che sono diventati drammatici».

Alcuni residenti hanno sottolineato che le strutture gestite da amministratori condominiali privati pagano di più di quelle che sono gestite da Itea. «Visto che vogliamo vederci chiaro e capire come siano stati fatti i calcoli – ha risposto Francesca Gerosa – abbiamo scritto personalmente agli amministratori per rivedere le rate, nelle quali sono presenti le voci “conguaglio” e “acconto”. Perché, questo? Perché quando è emerso che a conguaglio le spese da aggiungere erano molto alte, gli amministratori le hanno dilazionate sulle rate, quindi la rata oggi mensile è composta da un “pezzettino” di conguaglio e da un “pezzettone” di preventivo. Nel rivedere da gennaio questa rata, rivedremo anche i conguagli, prenderemo tutte le fatture e le analizzeremo personalmente, cercando di comprendere cosa verrà fuori, valutando il dato oggettivo. Poi capiremo quale sarà l’entità dei costi, sebbene ritengo resteranno comunque alti: l’aumento non l’abbiamo inventato noi». Sotto la lente d’ingrandimento finiranno quindi gli amministratori di condominio accusati velatamente da molti residenti Itea di conteggi contradditori e piuttosto fumosi.

A riguardo qualcuno ha detto anche che i condomini gestiti da amministratori privati pagano cifre ben più alte rispetto a quelli gestiti direttamente da Itea.

Intanto però Gerosa ha consigliato di pagare alla scadenza le spese, almeno per chi potrà farlo, ha aggiunto. Per le famiglie che non potranno far fronte agli importi, Itea interverrà coprendo le spese che dovranno comunque essere rimborsate, anche se non si capisce come. Si tratta quindi di un prestito.

Fatti i ricalcoli poi insieme alla provincia si cercheranno soluzioni per chi si trovasse in seria difficoltà con magari delle rateaizzazioni. La presidente Itea ha confermato che non ci saranno sfratti.

Altri hanno chiesto alla presidente la possibilità di partecipare alle assemblee condominiali insieme ai proprietari. La richiesta è stata accolta da Gerosa in modo affermativo.

Nessuno lo nasconde: il momento è drammatico per i residenti Itea. C’è chi prima pagava circa 2.000 euro annuali, con la restituzione di una percentuale in conguaglio e adesso ne paga quasi 5.000 senza vedersi restituire nulla. Alcune famiglie si sono trovare a far fronte alla stratosferica spesa di 6.000 euro. La gente è sotto shock e non sa più cosa fare.

Alcune famiglie hanno fatto i conti e vanno a spendere oltre 500 euro al mese di spese condominiali, spesso di più dell’affitto. In un caso, in una torre, una famiglia di due persone si è vista recapitare un conteggio di ben 9.000 euro. In molti casi le spese condominiali incidono più del doppio dell’affitto. Una follia.