Il “Concerto di Natale” chiude i festeggiamenti per il 100esimo (più 2) anniversario di fondazione della Banda Comunale di Tuenno

Per la Banda Comunale di Tuenno l’anno 2022 si chiude con il tradizionale “Concerto di Natale”: domani sera, mercoledì 28 dicembre alle 20.45, al Teatro Parrocchiale di Tuenno si potrà assistere al concerto che chiude i festeggiamenti per il centesimo anno (più 2) di fondazione del complesso musicale.

Nata nel 1920, la Banda Comunale di Tuenno ha avuto una storia lunga e ricca di soddisfazioni, anche se il percorso non è sempre stato lineare.

Le attività sono state interrotte per il secondo conflitto mondiale, e riprese al termine delle ostilità grazie all’impegno di alcuni componenti tra cui il maestro Pompeo de Concini, che ha poi diretto la banda fino al 1991. Attualmente il direttore è il maestro Giovanni Bruni e il presidente è Mattia Menapace.

Le note della banda giovanile, diretta da Giovanni Bruni e formata dagli allievi che seguono i corsi di formazione musicale, apriranno la serata.

La Banda Comunale continuerà il concerto con un repertorio formato per la maggior parte da brani originali per “banda” di autori italiani e stranieri.

Parte di questi brani sono stati studiati e approfonditi nelle giornate del 19 e 20 novembre, in cui la banda ha avuto la possibilità di poter lavorare con il maestro Filippo Ledda suonando il suo brano “Argon” e altri del maestro Angelo Sormani, il quale avrebbe dovuto tenere lo stage.

«Sormani lo avevamo invitato nel 2020 per i festeggiamenti del centenario, che poi abbiamo rimandato a quest’anno per la pandemia – fa sapere il direttivo della banda –. Purtroppo il maestro Sormani ci ha lasciati quest’anno nel mese di novembre: questo concerto è in onore alla sua memoria, dove suoneremo molti brani da lui composti nel corso della sua attività di compositore per “banda”».