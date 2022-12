Giovedì 29 dicembre al Teatro Cuminetti di Trento avrà luogo la prima di “Piombo, Lacrime e Sangue”

La fantasia incontra la storia per ricordare i difficili anni Settanta, segnati dalla tragedia del terrorismo, ma anche dai sogni di tanti giovani, dal loro amore e dalla speranza in un mondo migliore.

In un luogo pubblico si muovono persone verso mete diverse. C’è chi corre e c’è chi si ferma per condividere un passato che le accomuna, per ricordare gli eventi che hanno segnato l’Italia negli anni Settanta. Alcune indossano colori vividi, altre sembrano sfumare nella nebbia del tempo.

Un Paese senza memoria non merita rispetto.

Pubblicità Pubblicità

Anni di piombo. È chiamato così quel periodo storico che va dalla fine degli anni Sessanta all’inizio degli anni Ottanta. Poco più di un decennio intriso appunto di piombo, ma anche di lacrime e sangue, di stragi e azioni criminali violente mirate a creare terrore, a destabilizzare il vivere civile, a minare la democrazia di un intero paese.

Anni lontani nel tempo, che non dovremmo dimenticare. Chi li ha vissuti li ha ben impressi nella mente, ma poco alla volta se ne sta perdendo la memoria. Ricordarli è un obbligo morale nei confronti delle vittime – i morti, i feriti, i familiari segnati dalla tragedia – ma anche della gente che rivendica il diritto di vivere in un paese libero e democratico.

“Piombo, lacrime e sangue” è un’opera teatrale che immagina l’incontro di persone che hanno vissuto due terribili momenti della storia italiana, la strage di Piazza Fontana del dicembre 1969 e quella della stazione di Bologna dell’agosto 1980.

Pubblicità Pubblicità



Ascoltiamo i loro ricordi e i loro vissuti, le emozioni che hanno segnato la loro esistenza. Seguiamoli mentre incontrano altri personaggi portatori di memorie diverse, come le rivolte studentesche che hanno segnato in modo vivace e creativo il percorso di crescita del nostro paese. Personaggi di fantasia che si mescolano ad altri reali per far rivivere un periodo che ha segnato la storia dell’intera nazione.

L’opera sarà messa in scena in un periodo segnato da tristi anniversari.

Riportare l’attenzione sul terrorismo nel 2022 è ricordare la scomparsa di due grandi servitori dello Stato, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi con la loro scorta nel 1992. Farlo nel 2023 è commemorare la morte di Aldo Moro del 1978, mentre nel 2024 serviranno a ricordare il cinquantesimo anniversario della strage dell’Italicus e di Piazza della Loggia a Brescia.

Titolo: PIOMBO, LACRIME E SANGUE

Testo di Luisa Pachera

Regia di Rocco Sestito

Compagnia Grenzland

Musiche originali Antonio M. Fracchetti