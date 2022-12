Coredo, si è spento a 103 anni Mario Forno

Mario Forno era nato l’8 maggio 1919 e ha sempre vissuto a Coredo, suo paese natio.

La Vigilia di Natale si è spento serenamente, all’età di 103 anni, circondato dall’affetto e dal calore dei suoi cari e di una comunità intera che ieri, nel giorno di Santo Stefano, si è stretta intorno ai familiari salutandolo per l’ultima volta.

Al termine della seconda guerra mondiale, che Mario Forno affrontò in Africa venendo poi fatto prigioniero dalle truppe inglesi e portato negli Stati Uniti, prese servizio nel 1945 all’ufficio anagrafe dell’allora Comune di Coredo, incarico che ha ricoperto fino alla pensione, nel 1977.

Per 32 anni, dunque, Forno ha lavorato come dipendente del suo Comune: da tutti ricordato come un funzionario attento e rigoroso, ma anche gentile e disponibile, era legato da un amore viscerale per il proprio paese.

«Ciò che lo contraddistingueva erano la rettitudine come valore assoluto di vita, la grande tolleranza e la capacità di capire i problemi degli altri – ricorda la figlia Silvana –. E soprattutto la mitezza, unita alla forza che gli ha consentito di affrontare le difficoltà della giovinezza. Poi la vita gli ha donato però anche tante soddisfazioni».

In tutti i suoi familiari e nelle tante persone che lo hanno conosciuto rimarrà per sempre il ricordo di un uomo onesto, gentile, capace di ascoltare e di farsi voler bene.

