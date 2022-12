Circonvallazione di Trento: prosegue la campagna di monitoraggio ambientale

Pubblicità

Prosegue l’impegno a tutelare il territorio e la popolazione interessata dalla realizzazione della Circonvallazione ferroviaria di Trento.

Grazie al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) predisposto dalle società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, vengono monitorati, attraverso analisi ed indagini, gli impatti della realizzazione dell’opera e per attuare, in caso di necessità, tempestivi interventi correttivi.

Nel PMA, affinato grazie al contributo dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, sono definite le componenti ambientali da monitorare, il numero e le frequenze delle misurazioni da eseguire e le metodologie da applicare.

L’estensione del Piano di Monitoraggio Ambientale è articolata in tre fasi (ante operam, corso d’opera e post operam) con l’obiettivo di monitorare l’intero ciclo di realizzazione della circonvallazione, dalla costruzione alla fase di esercizio.

Per la fase ante operam, proseguono le attività di monitoraggio delle sorgenti avviate a novembre 2021 che consistono in misure di portata e rilevamento dei parametri idrochimici delle acque, in costante condivisione con il Servizio Geologico della PAT.

Inoltre, a seguito dei sopralluoghi propedeutici allo sviluppo delle campagne di rilievi dei target ambientali individuati nel Piano di Monitoraggio Ambientale, è in corso l’iter burocratico per avviare, tra fine dicembre e inizio gennaio, la prima campagna di monitoraggio ante operam relativamente alle acque sotterranee e superficiali.

A gennaio 2023 inizieranno le attività di rilievo e misura ante operam relative alle componenti atmosfera, rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici.