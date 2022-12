Cerva sbranata vicino a Trento: carcassa trovata a Mattarello, in località I Grezzi

Pubblicità

Lo scorso weekend, una cerva di circa 70kg è stata probabilmente sbranata da dei lupi. A far riflettere, non è tanto il fatto in sé (la natura fa il suo corso e la catena alimentare non è un semplice disegno) ma il luogo.

La carcassa è stata infatti trovata nei pressi di Mattarello, in zona Acquaviva in località I Grezzi, da un cittadino uscito per fare una passeggiata vicino ai boschi e che ha segnalato l’avvenuta predazione.

I forestali sono prontamente intervenuti e – nonostante non ci sia la certezza assoluta visto che i risultati delle analisi devono ancora arrivare – si è quasi certi che a porre fine alla vita della cerva siano stati dei lupi.

Resta ora da capire se quanto accaduto sia riconducibile al branco che milita sulla Vigolana, da Vattaro alla Marzola fino anche a Mattarello o se si tratta invece di altri esemplari.

I lupi in questione hanno già mietuto qualche vittima tra gli animali in zona, senza dimenticare l’esemplare femmina (QUI link) investito a Vattaro solo qualche giorno fa.

