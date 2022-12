Aumentano le segnalazioni di casi di “sex extortion”, un fenomeno preoccupante

Pubblicità

Il mondo dei social e del web parla prevalentemente le lingua dei giovani di oggi. È evidente che ad avere difficoltà sono invece quelle generazioni che hanno visto nascere i social pur senza capirli a fondo.

Là dove un tempo si veniva truffati tramite telefono di casa o altre modalità, ora i social hanno sicuramente un raggio di azione molto più ampio.

E una persona magari non ferrata in fatto di tecnologia va sicuramente ad avere delle notevoli difficoltà quando si trova davanti a delle truffe ben mascherate.

Per quanto riguarda queste truffe, a cadere nei tranelli di account sospetti provenienti per la maggior parte dall’estero sono perlopiù persone che di social non se ne intendono poi molto.

Alcuni ultimi casi vedono la creazione di un legame (ovviamente fasullo) tra due persone. Una volta che il legame diventa più intimo, vengono solitamente condivise foto private o in pose più sensuali.

Una volta ottenuto il materiale, il truffatore-adescatore via a estorcere denaro alla sfortunata persona (con magari il ricatto ulteriore di diffondere tali foto) che si vede quindi ricattata e con il coltello decisamente dalla parte della lama.

Se si diventa vittime di sex extortion (fenomeno che ormai esiste da numerosi anni ma che non accenna a calare), non bisogna assolutamente pagare la somma richiesta e bisogna sporgere immediatamente denuncia. In genere, dopo i primi pagamenti, le cifre diventano sempre più alte e le richieste più frequenti: il contatto va bloccato e segnalato alle piattaforme utilizzate in modo tale che vengano anche rimossi i video o le foto in questione.

Per evitare di cadere in questi tranelli e non si brilla nell’ambito di capacità tecnologiche e informatiche, basta chiedere a figli/nipoti di impostare il proprio profilo come privato o invisibile e non accettare contatti da persone che non si conoscono o che hanno account e foto sospetti.

È inoltre sempre sconsigliato – sia con sconosciuti che con persone conosciute – di inviare foto intime.

Nel caso di account hackerati (come qualche mese fa era successo a molti profili su alcune piattaforme) non bisogna mai inviare codici, mail, password, link a nessuno. Una volta che si danno questi materiali a tali individui o ad amici a cui hanno palesemente hackerato il profilo, diventa molto difficile riuscire a recuperare il proprio account e le proprie chat.