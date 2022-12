Violento scontro davanti al nerocubo di Rovereto, un’auto si ribalta

Pubblicità

Pubblicità



L’incidente stradale è successo nel tardo pomeriggio del giorno di Natale intorno alle 18:00 lungo la strada provinciale 23 che da Mori Stazione porta a Marco e al casello autostradale di Rovereto Sud nei pressi dell’ hotel Nerocubo.

A rimanere coinvolte sono state più autovetture, una delle quali dopo il vuolento impatto si è ribaltata. La dinamica che ha portato all’incidente è sotto la lente d’ingrandimento della Polizia Locale di Rovereto intervenuta sul posto per i rilievi.

Sul posto anche i soccorsi sanitari con le ambulanze e in supporto l’auto sanitaria che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte. Per liberare gli occupanti dalla vettura rovesciata e supportare il personale sanitario sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Rovereto supportati dai colleghi di Mori che hanno estratto i feriti per affidarli alle cure dei sanitari.