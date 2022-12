Pauroso incendio agli ultimi piani di un’abitazione a Bedollo, danni ingenti 9 evacuati

Pubblicità

Pubblicità



Un furioso incendio all’ultimo piano di un’abitazione si è sviluppato nel pomeriggio del giorno di Natale pochi minuti dopo le 15:00 sull’altopiano di Pinè nel centro abitato di Bedollo in via Pec Svaldi.

Dall’ultimo piano di un’abitazione si sono sprigionate fiamme e fumo visibili a chilometri di distanza con l’incendio che rapidamente si è propagato anche al tetto.

I vicini accortosi dell’incendio hanno allertato i proprietari che erano radunati al pian terreno per il pranzo di Natale.

In maniera massiccia con decine e decine di uomini sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Bedollo, supportati dai colleghi di Baselga di Pinè , Fornace, Pergine Valsugana e i permanenti di Trento che con diverse auto botti, autoscala, e attrezzatura specifica hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare ad innescare l’incidendio sarebbe stato un apparecchio elettrico delle luci di Natale andato in corto circuito.

Il grande lavoro dei vigili del fuoco, impegnati fino a tarda sera, ha permesso di salvare il pian terreno della casa. I danni sarebbero comunque ingenti con l’ultimo piano e parte del tetto andati completamente distrutti.

Pubblicità Pubblicità



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Baselga di Pinè e della compagnia di Borgo.

Le nove persone residenti nella casa sono state evacuate. Immediatamente il comune ha dato la disponibilità per ospitare le persone rimaste sfollate.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Bedollo Francesco Fantini che ha portato la solidarietà alle persone coinvolte offrendo l’aiuto necessario e ringraziando pubblicamente gli uomini della protezione civile per l’impegno e la professionalità nello spegnere l’incendio.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità