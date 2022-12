Il tempo fino a Capodanno: rischio valanghe moderato

L’Italia è sotto una “cappa” anticiclonica alimentata da venti tiepidi provenienti dal nord Africa. Questo ha comportato negli ultimi giorni un forte rialzo termico, specie in montagna e sull’arco alpino, con temperature che faticano a scendere sotto lo zero anche di notte e sopratutto ad alta quota. Ad esempio la stazione meteo sul ghiacciaio della Marmolada ha registrato ieri, 25 dicembre, una temperatura massima di +5,7° mentre stanotte la minima è stata di +2,3° (la stazione meteo è posta ad una quota di 2.600 mslm).

Nella prima parte di dicembre sull’arco alpino, ed anche nella nostra provincia, si è registrato un buon apporto nevoso in montagna. Adesso, con l’aumentare delle temperature, c’è un rischio moderato di valanghe.

Anche se sul versante alpino italiano il rischio è minore che sulle montagne austriache (dove proprio ieri si è verificata una valanga che ha sepolto 10 turisti) il rischio presente anche sul nostro territorio non va trascurato.

Il bollettino valanghe citato da Meteotrentino, riporta quanto segue:

“Gli strati deboli presenti nella neve vecchia rappresentano la principale fonte di pericolo.

Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi ancora in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Ciò soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a ovest, nord ed est al di sopra dei 2200 m circa, come pure sui pendii soleggiati molto ripidi in quota. Attenzione nelle zone in prossimità delle creste, come pure nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza. Le valanghe possono a livello isolato raggiungere dimensioni medie. Attenzione soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra dei 2800 m circa nelle zone in prossimità delle creste.

Al di sotto dei 2600 m circa sono possibili valanghe umide di piccole e medie dimensioni.

Si raccomanda un’accurata scelta dell’itinerario.”

E ancora: “Il manto di neve vecchia rimane instabile. Con il rialzo termico e l’irradiazione solare diurni, sono ancora possibili colate e valanghe umide di piccole e medie dimensioni.”

Alla luce di questo bollettino è vivamente sconsigliato, in questi giorni, dedicarsi ad attività fuori pista, specialmente nei versanti più esposti al rialzo termico. Anche un piccolo smottamento nevoso può mettere a rischio la vita di chi sta transitando sotto il pendio.

Le previsioni meteo fino al 31 dicembre:

Una vasta alta pressione si espande dal Mediterraneo alle Alpi fino a martedì. Nei giorni successivi il promontorio si ritirerà verso sud, con correnti più occidentali. Tra giovedì e venerdì una perturbazione scorrerà lungo l’arco alpino, con limitati effetti a sud delle Alpi (eventuali deboli precipitazioni saranno nevose sopra i 1500-1700 metri). L’alta pressione tornerà nuovamente ad espandersi verso nord da sabato.

Giovedì e venerdì nubi in progressivo aumento con cielo probabilmente coperto venerdì; non del tutto esclusa la possibilità di alcune deboli precipitazioni, eventualmente nevose oltre i 1500 m circa. Sabato via via più soleggiato con temperature nuovamente in aumento in quota.

(fonte Meteotrentino)