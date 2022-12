Escono di strada sulla statale 12, ferite 4 donne

Pubblicità

Pubblicità



Paura lungo la strada statale 12 del Brennero nel pomeriggio di oggi, domenica 26 dicembre, pochi minuti prima delle 15:30 tra gli abitati di Calliano e Volano in località Palazzine.

Una vettura con a bordo quattro donne due 81 enni una 54 enne e una 83 enne mentre stava percorrendo la statale ha perso il controllo, finendo per schiantarsi violentemente contro il guard rail a lato della strada per poi venire catapultata a centro strada finendo poi per ribaltarsi.

Soccorsi dalle ambulanze dei sanitari del 118 e della croce rossa di Rovereto e supportati dalle auto sanitarie i feriti sono stati stabilizzati sul posto per poi essere trasferiti presso gli ospedali di Trento e Rovereto. Dalle informazioni giunte dai medici degli ospedali le donne avrebbero riportato traumi giudicati non gravi.