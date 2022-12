Dieselgate: la Volkswagen ricorre in appello, risarcimenti congelati

Pubblicità

Aggiorniamo i lettori sull’andamento della class action Dieselgate promossa da Altroconsumo contro Volkswagen.

Dopo essere stata condannata, in primo grado a luglio 2021, dal Tribunale di Venezia a risarcire i circa 63 mila consumatori ammessi alla class action di Altroconsumo per lo scandalo Dieselgate, Volkswagen ha deciso di ricorrere in appello, a febbraio 2022.

Il giudice aveva stabilito un risarcimento massimo di 3.300 euro per ciascun automobilista aderente. Il ricorso comporta un ritardo nel pagamento del risarcimento ai consumatori stabilito dal Giudice di primo grado. Il Giudice di Appello, infatti, ha sospeso la sentenza fino al termine del giudizio di appello e questo purtroppo ha bloccato i risarcimenti.