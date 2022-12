A fuoco il tetto di una casa alla vigilia di Natale

Pubblicità

Allarme nella serata della vigilia di Natale intorno alle 21:30 per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione del centro abitato della frazione Savignano a Pomarolo.

Dalla copertura dell’abitazione sono iniziate a propagarsi fiamme e fumo cAhe ben presto hanno avvolto tutto il tetto.

Dopo l’allarme lanciato dai proprietari sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Pomorolo, supportati dai colleghi di Villalagarina e Mori arrivati con le autobotti e l’auto piattaforma distrettuale oltre che con diversa attrezzatura specifica.

I vigili del fuoco hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento salendo sul tetto e cercando di limitare il più possibile i danni. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore anche dopo lo spegnimento per cercare di bonificare l’intero tetto onde evitare che le fiamme riprendessero ad ardere. Non si segnalano feriti o danni ad altre strutture.

Sul posto per seguire le operazioni di spegnimento è giunto anche il sindaco di Pomarolo Arturo Gasperotti che in una nota ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per l’impegno nel cercare di spegnere e limitarne i danni.

