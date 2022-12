Violento scontro tra due veicoli a Moena, 3 feriti

Pubblicità

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 dicembre, pochi minuti prima delle 14:00 in valle di Fassa lungo la strada statale 48 delle dolomiti nei pressi dell’abitato della frazione Forno a Moena.

Due vetture per cause in corso di accertamento si sono scontrate. 3 le persone rimaste ferite, due uomini e una donna.

A prestare le prime cure alle persone ferite sono arrivati i sanitari con due ambulanze supportati dal’ auto sanitaria. Per supportare il personale sanitario sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Moena.

Per i consueti rilievi di legge se ne sono occupati la polizia locale della valle di Fassa, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Cavalese.

L’uomo di 57 anni e la donna 56 enne dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati all’ospedale di Cavalese. Medicato invece sul posto l’altro uomo, un 74 enne che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

