“Un regalo da Tiffany”: una commedia natalizia perfetta per sognare il lieto fine

È uscito su Amazon Prime “Un regalo da Tiffany“, film diretto da Daryl Wein e basato sul best seller di Melissa Hill.

Prodotta da Reese Witherspoon, Lauren Neustadter con Zoey Deutch, Shay Mitchell e Kendrick Sampson, questa commedia riesce a portare su piccolo schermo un prodotto genuino, fresco e natalizio al punto giusto.

Ad essere sinceri, il film è quesi più bello del libro: “Un regalo da Tiffany” in versione cartacea, per quanto si sia rivelato un best seller, si conclude con un plot twist abbastanza deludente.

Nel film, invece, cambiano l’ambientazione e alcuni piccoli dettagli ha hanno reso questa commedia a dir poco perfetta: forse scontata, ma chi non vuole un lieto fine a Natale?

TRAMA FILM:

“Niente è paragonabile alla magia e all’entusiasmo delle feste natalizie a New York City, dove le strade risplendono di luci, le finestre sono abbaglianti, e una scatoletta speciale di Tiffany potrebbe cambiare il corso della vita di una persona.”

TRAMA LIBRO:

“Quale ragazza non sogna, una volta nella vita, di ricevere in dono un gioiello di Tiffany? A New York, sulla Fifth Avenue, il giorno della vigilia di Natale due uomini stanno comprando un regalo per la donna di cui sono innamorati. Gary, che aveva quasi dimenticato il regalo per la sua fidanzata Rachel, sta acquistando per lei un braccialetto portafortuna.

Ethan invece sta cercando qualcosa di speciale: un anello di fidanzamento per Vanessa, uno splendido solitario col quale si inginocchierà davanti a lei e le farà una romantica proposta di matrimonio. Ma quando per sbaglio, all’uscita dal negozio, i due regali vengono scambiati, Rachel si ritroverà al dito l’anello destinato a Vanessa. E per Ethan riportarlo alla donna per la quale lo ha scelto non sarà affatto semplice. Soprattutto se il destino ha altre idee a riguardo…”