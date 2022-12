Ristorante Pizzeria Credai, cucina di famiglia: premiati i fratelli Preti per i 50 anni di ottima ristorazione

Pubblicità

Il Ristorante Pizzeria Credai di Sfruz è un luogo dove il profumo della tradizione e il sapore della cucina di famiglia fanno la differenza.

Per questo motivo ai fratelli Armando, Luigi, Mario e Bruno Preti (nella foto) è giunto un prestigioso riconoscimento per i 50 anni di ottima ristorazione.

A nome dell’Associazione Ristoratori del Trentino, infatti, il segretario Mattia Zeni, la referente Confcommercio della Val di Non e Sole Elisa Caserotti e il presidente della Sezione Ristoratori della Val di Non Nicola Molignoni hanno consegnato un’opera di Mastro 7 per il traguardo raggiunto, con una dedica particolare:

“Un ringraziamento speciale ai 4 fratelli, Armando, Bruno, Luigi e Mario per 50 anni di promozione e sviluppo dell’ospitalità e della ristorazione in Trentino”.

È seguito un ottimo pranzo ripercorrendo e sfogliando l’album dei volti illustri che hanno affollato la sala del Pizzeria Ristorante Credai nel corso degli anni.

Una storia che continua grazie all’ottima cucina di carattere strettamente familiare e genuina con menù di piatti classici trentini che il Credai ha saputo conservare nei decenni, servendo con uguale passione il politico affermato, il banchiere di grido, lo scrittore e il semplice cliente buongustaio.

Ai titolari del Ristorante Pizzeria sono giunte le congratulazioni anche del Comune di Sfruz. «I nostri complimenti ai fratelli Preti del Ristorante Pizzeria Credai per questo importante riconoscimento – è il messaggio dell’amministrazione comunale guidata da Andrea Biasi –. Un’attività, la loro, che rende lustro a Sfruz da 50 anni».

