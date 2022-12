Ok dall’Ue, stop voli interni se c’è il treno: Francia apripista

Pubblicità

Potrebbe presto scatenarsi una rivoluzione sul modo di viaggiare, almeno all’interno dell’Unione Europea. A fare da apripista è la Francia che ha deciso di vietare i voli interni se esiste un’alternativa ferroviaria che copre lo stesso tragitto.

Anche in vista degli obiettivi sulla riduzione delle emissioni, la Commissione Europea ha dato il suo ok alla misura francese rinominata “Clima e resilienza”, con alcune modifiche. Ad esempio, quello dell’introduzione di una verifica tra 3 anni per esaminare gli effetti della decisione.

La misura francese prevede che alle compagnie aeree sarà proibito offrire servizi di volo su tratte brevi se ci sono treni ad alta velocità che impiegano meno di 2 ore e mezza per collegare le due città. Per rendere effettiva la norma, le corse dei treni devono essere frequenti e bidirezionali e che consentano al viaggiatore di restare almeno 8 ore nella città di arrivo.

Come detto sopra, l’attuale divieto sarà in vigore per i prossimi tre anni. Alla scadenza di questo periodo, la Commissione esaminerà le conseguenze delle misure adottate. Successivamente, in caso positivo, potrebbe essere presa in considerazione la cancellazione di altri voli, a condizione che vengano offerti servizi ferroviari più efficienti, con frequenze sufficienti e orari adeguati.

La premier Borne ha annunciato che il governo stanzierà un indennizzo carburante per i lavoratori più modesti e che hanno bisogno della loro automobile per andare al lavoro. Nel 2023, dunque, Parigi erogherà un buono di 100 euro per circa 10 milioni di lavoratori che percorrono in auto più di 12 mila chilometri all’anno.

