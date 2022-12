Le raccomandazioni del Comune di Lavis per il conferimento dei rifiuti durante le feste

Pubblicità

Le festività sono ormai imminenti, per questo il Comune di Lavis ha reso note alcune raccomandazioni per il conferimento dei rifiuti domestici.

Come ogni anno, infatti, in occasione delle festività di Natale e Capodanno, si produrranno più rifiuti del solito. Per questo l’invito ai cittadini da parte dell’amministrazione comunale è a collaborare con senso civico per mantenere il decoro del paese.

In particolare si chiede di effettuare un’accurata differenziazione dei rifiuti e di conferirli nella propria isola ecologica, preferibilmente nei giorni successivi a quelli festivi (evitando di conferire tutti i rifiuti il 25, 26, 31 dicembre e 1° gennaio), nei quali il personale di ASIA sarà nuovamente operativo.

Per evitare di intasare i cassonetti o di abbandonare rifiuti a terra, viene consigliato inoltre di recarsi con plastica/imballaggi leggeri e carta/cartone ai press container posti nel parcheggio della stazione Trento-Malé, dove ogni utente con la propria tessera può accedere tutti i giorni e a qualsiasi ora.

In base al peso conferito si riceve un incentivo che verrà scontato nella prossima bolletta rifiuti.

«Un piccolo regalo per il cittadino – fa sapere l’amministrazione comunale – e una buona azione per la comunità! Ricordiamo infine che con i post polemici su Facebook o altri social non si risolve nulla. Per tenere il nostro paese pulito anche in questi giorni di festa è sufficiente seguire le indicazioni di cui sopra, basta poco. A tutti/e voi grazie fin d’ora per l’attenzione e la collaborazione».

