Le Albere: ecco dove vivono una decina di persone

Pare impossibile poter solo pensare che in un posto del genere qualcuno possa viverci.

Eppure invece a Trento succede questo, e sotto gli occhi della giunta comunale che fa finta di nulla di fronte a questo esempio di degrado alluccinante.

Ma non solo. Ad una precisa interrogazione presentata da Fratelli d’Italia nel merito del degrado e degli accampamenti abusivi nel quartiere delle Albere l’assessore Maule in modo stizzito aveva chiuso la sua risposta con la frase inopportuna «da qualche parte dovranno pur stare?»

La foto ritrae uno dei luoghi dove clandestini e senza tetto vivono, si tratta del greto della cascata di Sardagna.

Basta una piena per intenderci per ritrovarci l’Adige pieno di immondizie con il rischio anche della incolumità delle persone che ci vivono. Senza pensare allo sviluppo di possibili malattie che possono essere contratte vivendo in mezzo ai rifiuti e ai topi.

Qualche settimana fa gli uomini delle fiamme gialle insieme alle unità cinofili hanno fatto un blitz nel luogo indicato dove sono stati visti fuggire a gambe levate una decina di persone.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia da anni denunciano questo preoccupante fenomeno.

È stato anche segnalato un forte aumento di ratti giganti nella zona che potrebbe essere legato alla presenza pressoché costante di persone senza fissa dimora che spesso si accampano anche per la notte tra gli alberi presenti, consumano pasti abbandonando rifiuti di ogni genere e al mattino si lavano alle fontanelle pubbliche della zona.

Quello degli accampamenti abusivi nella zona del quartiere delle Albere, è un problema ricorrente e sollevato a più riprese in Consiglio Comunale anche dal Gruppo di Fratelli d’Italia, senza che vi sia stata una proposta di soluzione da parte dell’Amministrazione.

