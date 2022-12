Il calendario dei Vigili del Fuoco arriva nelle case di tutti i maletani

Pubblicità

Anche quest’anno non poteva mancare il tradizionale calendario dei Vigili del Fuoco volontari di Malé, che in questi giorni lo stanno distribuendo in tutte le case del capoluogo solandro e delle frazioni.

Anche il 2022 è stato un anno pieno di interventi, ai quali i pompieri hanno potuto rispondere nel migliore dei modi grazie al costante impegno di tutti i vigili.

Chi avrà il piacere di sostenere l’attività dei pompieri, poi, potrà farlo con una donazione tramite bonifico sul conto corrente del Corpo Vigili del Fuoco di Malé (codice Iban: IT93X0816335000000210107151) con causale “Offerta Calendario 2023”.

«Non importa la cifra: sappiate che ogni piccola o grande vostra donazione sarà utilizzata per la sicurezza dell’intera borgata di Malé – fanno sapere i Vigili del Fuoco –. Sperando di poter contare sul vostro aiuto auguriamo a tutti un buon 2023!».