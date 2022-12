Vaccini degli adulti: aggiornati il 13-valente e l’herpes zoster

Pubblicità

Aggiornato il calendario provinciale delle vaccinazioni per gli adulti: lo ha deciso la Giunta provinciale su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana.

Nel dettaglio per i vaccini antipneumococcici, per la coorte dei 65enni e per i soggetti fragili a partire dai 18 anni, viene sostituito il vaccino 13-valente con il più recente vaccino 20-valente e viene completata la vaccinazione con vaccino 23-valente, mentre per il vaccino per l’herpes zoster viene introdotto, sempre per i 65enni e i soggetti fragili dai 18 anni, il nuovo vaccino ricombinante adiuvato, in sostituzione del vaccino vivo attenuato che sino ad oggi era l’unico in commercio.

“Questo aggiornamento – commenta l’assessore Segnana – garantisce alla alla popolazione una più elevata tutela della salute dai rischi di complicanze che possono derivare dal pneumococco e dall’Herpes Zoster, poiché i nuovi vaccini hanno un’efficacia maggiore.