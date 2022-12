Perde il controllo dell’auto, sale su una rampa e si ribalta in mezzo alla SS43 dir: in tre finiscono all’ospedale

Pubblicità

Spaventoso incidente oggi pomeriggio, venerdì 23 dicembre intorno alle 16.30, sulla SS43 dir, tra gli abitati di Dermulo e Sanzeno.

Una Volkswagen Golf con a bordo quattro persone stava viaggiando in direzione alta Val di Non quando, poco dopo il bivio per Coredo, per cause ancora da ricostruire è finita su una rampa che costeggia la carreggiata, abbattendo un palo della luce e finendo per ribaltarsi due volte in mezzo alla statale.

Immediato l’intervento da parte delle ambulanze di Trentino Emergenza e della Croce Rossa, che ha trasportato tre persone all’ospedale di Cles. Le loro condizioni, comunque, non dovrebbero essere gravi.

Sul luogo dell’incidente si sono portati subito anche i Carabinieri della Radiomobile di Cles e quelli Cavareno, oltre ai Vigili del Fuoco volontari di Taio che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della pulizia della sede stradale.

